Завершился первый тайм матча ”Реал” - ”Динамо”

Завершился первый тайм в матче 2-го тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу в группе Е, в котором встречаются киевское "Динамо" и "Реал" (Мадрид, Испания). Киевляне проигрывают 3:0.

Составы команд: Динамо: Шовковский, Саблич, Корреа, Белькевич, Диого Ринкон, Шацких, Гусев, Милевский, Несмачный, Гавранчич, Юссуф. Реал: Касильяс, Роберто Карлос, Рамос, Каннаваро, Диарра, Рауль, Эмерсон, Гути, ван Нистелрой, Рейес, Мехия.

На первой же минуте возникла опасность у ворот Касильяса. Милевский вывел на ударную позицию Гусева. На 4-й Диарра метров с 16 пробивал низом, а на 6-й Роберто Карлос наносит удар с 32-33 метров.

На 7-й минуте в контратаке Шацких вышел на ударную позицию, но мяч попал в Касильяса. На 10-й Белькевич бьет с 15 метров.

На 13-й Юссуф сбивает Гути на линии штрафной площади слева. Опасный штрафной, но мяч пролетает возле дальней штанги.

Игра шла на равных, но 20-я минута принесла перемены на табло. 1:0. Гол записан за Руудом ван Нистелроем, хотя “сделал” этот гол сильным ударом Роберто Карлос.

Киевляне, контратакуя, несколько раз опасно вышли к воротам, но через 7 минут мяч снова оказался в их воротах. Рейес издали навесил на угол вратарской, за спину защитникам, и Рауль головой перевел мяч мимо Шовковского. 2:0

В следующие 10 минут контратаки киевлян минимум дважды могли стать стопроцентными. Их командные решения и личная техника были на уровне Лиги чемпионов. Но “на уровне” были и мадридцы: атаки давили на подступах, сами опасно атаковали. Так третий гол и забили. Антонио Рейес, участвовавший в создании обоих голов, теперь записал успех и на свой счет. Крученый удар с линии штрафой с лету после флангового прострела от Диарра. 3:0.

Статистика первой половины (Реал-Динамо): удары по воротам – 13:5, удары в створ – 7:1, блокированные удары – 2:0, фолы – 7:7, оффсайды – 0:1, угловые – 3:0.

Одновременно с матчем Реал – Динамо проходят игры Стяуа - Лион (0:1), Бенфика - Манчестер Юнайтед (0:0), Селтик - Копенгаген (1:0), Арсенал - Порту (1:0), АЕК - Андерлехт (1:1), Лилль - Милан (0:0).

Матч ЦСКА - Гамбург (группа G) в Москве завершился победой армейцев 1:0.