Путин подложил «тройную свинью» Западу - Daily Mail
09:39, 24 декабря 2008Мир
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Отношения могут еще более испортиться
Премьер-министр России Владимир Путин подложил «тройную свинью» странам Запада, и в частности, Великобритании своими публичными угрозами и провокациями, заявляет газета The Daily Mail.
Как пишет автор статьи, многие действия главы российского правительства, по мнению газеты, могут еще более испортить отношения с Британией и США. Прежде всего, это возможный дефицит газа из-за нерешенных проблем с Украиной, угроза поставить Ирану ракеты С-300 и поправки в Конституцию об увеличении президентского срока.
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