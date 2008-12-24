Путин подложил «тройную свинью» Западу - Daily Mail

Премьер-министр России Владимир Путин подложил «тройную свинью» странам Запада, и в частности, Великобритании своими публичными угрозами и провокациями, заявляет газета The Daily Mail.

Как пишет автор статьи, многие действия главы российского правительства, по мнению газеты, могут еще более испортить отношения с Британией и США. Прежде всего, это возможный дефицит газа из-за нерешенных проблем с Украиной, угроза поставить Ирану ракеты С-300 и поправки в Конституцию об увеличении президентского срока.

Газета.Ru