Меркель и Трамп согласились, что НАТО имеет фундаментальное значение для мира и стабильности

Во время первых двусторонних переговоров канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили широкий спектр тем, среди которых НАТО, ситуация на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и конфликт на Востоке Украины. Об этом сообщает "Немецкая волна".

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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в Twitter написал, что разговор длился около 45 минут.

Как отметил пресс-секретарь Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, канцлер и президент "придерживаются общего мнения относительно фундаментального значения, которое Альянс НАТО имеет для трансатлантических отношений, и о его важной роли для сохранения мира и стабильности".

Меркель и Трамп также пришли к согласию относительно необходимости "соответствующих инвестиций" в военную мощь и "честного вклада всех союзников в коллективную безопасность".

"Обе стороны подчеркнули, насколько важным является тесное немецко-американское сотрудничество для безопасности и благополучия их стран", - добавил спикер.

Официальный Берлин сообщил о содержании переговоров лидеров двух государств более чем через четыре часа после их проведения.