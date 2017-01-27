В Белом доме подтвердили, что Трамп проведет телефонные переговоры с Путиным, Меркель и Олландом
16:46, 27 января 2017Мир
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Президент США Дональд Трамп проведет отдельные телефонные переговоры с лидерами России, Германии и Франции 28 января.
Дональд Трамп / REUTERS
Об этом сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер в Twitter в пятницу, передает Reuters.
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В Кремле ранее сообщили, что президент России Владимир Путин проведет разговор с Трампом.
Источник в Берлине сообщил, что канцлер Ангела Меркель проведет разговор с Трампом, хотя пресс-секретарь Меркель отказалась от комментариев.
Как сообщал УНИАН, президент Франции Франсуа Олланд и Меркель 27 января провели совместную пресс-конференцию. Они признали расхождения во взглядах с людьми Трампа по вопросам торговли и безопасности.
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