В Белом доме подтвердили, что Трамп проведет телефонные переговоры с Путиным, Меркель и Олландом

Об этом сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер в Twitter в пятницу, передает Reuters.

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В Кремле ранее сообщили, что президент России Владимир Путин проведет разговор с Трампом.

Источник в Берлине сообщил, что канцлер Ангела Меркель проведет разговор с Трампом, хотя пресс-секретарь Меркель отказалась от комментариев.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Франсуа Олланд и Меркель 27 января провели совместную пресс-конференцию. Они признали расхождения во взглядах с людьми Трампа по вопросам торговли и безопасности.