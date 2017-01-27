Меркель и Олланд признали расхождения во взглядах с людьми Трампа по вопросам торговли и безопасности

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд в пятницу на совместной пресс-конференции с немецким лидером Ангелой Меркель в Берлине, сообщает CNN.

"Есть проблемы, связанные с новой администрацией США, насчет торговых правил, в отношении конфликтов в мире", - сказал он.

«Конечно, мы должны говорить с Дональдом Трампом, поскольку он был избран американцами в качестве их президента», - добавил он.

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"Но мы должны делать это с европейской точки зрения и продвигать наши интересы и ценности. Вот почему так важно не только разговаривать друг с другом, но и собраться вместе", - отметил Олланд.

В том же духе высказалась и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая также обеспокоена последними событиями в США.

"Мы видим, что общие структура, в которой мы работаем в мире в радикально и быстро меняется, и мы должны решать эти новые проблемы с точки зрения защиты свободного общества ", - цитирует Меркель Le Figaro.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Париже перед послом США Джейн Хартли, которая ушла с должности после инаугурации Трампа, президент Франции Франсуа Олланд ответил на критику избранного президента США в адрес Евросоюза, заявив, что ЕС «не требует внешних советников» в отношении своих внутренних дел.