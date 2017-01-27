У Трампа подтвердили рассмотрение снятия санкций с России

16:29, 27 января 2017
Мир
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Администрация Трампа обсуждает возможное ослабление санкций, введенных против России.

REUTERS

Об этом заявила советник президента США Киллиан Конвей в эфире Fox News.

"Снятие санкций находится в стадии рассмотрения", - отметила Конвей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Песков сказал, что в Кремле неизвестно о намерении новой администрации США снять санкции с РФ, о чем сообщили некоторые СМИ со ссылкой на источники. 

Телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации Трампа сообщил, что телефонный разговор лидеров США и России запланирован на 28 января.

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Теги: #Трамп#Россия#санкции