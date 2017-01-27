У Трампа подтвердили рассмотрение снятия санкций с России
16:29, 27 января 2017Мир
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Администрация Трампа обсуждает возможное ослабление санкций, введенных против России.
REUTERS
Об этом заявила советник президента США Киллиан Конвей в эфире Fox News.
"Снятие санкций находится в стадии рассмотрения", - отметила Конвей.
.@KellyannePolls on President Trump's call with Putin tomorrow: Removing sanctions is under consideration pic.twitter.com/dL0CsywD9P— FOX & friends (@foxandfriends) January 27, 2017
Ранее пресс-секретарь президента РФ Песков сказал, что в Кремле неизвестно о намерении новой администрации США снять санкции с РФ, о чем сообщили некоторые СМИ со ссылкой на источники.
Телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации Трампа сообщил, что телефонный разговор лидеров США и России запланирован на 28 января.
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