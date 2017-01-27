У Трампа подтвердили рассмотрение снятия санкций с России

Об этом заявила советник президента США Киллиан Конвей в эфире Fox News.

"Снятие санкций находится в стадии рассмотрения", - отметила Конвей.

.@KellyannePolls on President Trump's call with Putin tomorrow: Removing sanctions is under consideration pic.twitter.com/dL0CsywD9P — FOX & friends (@foxandfriends) January 27, 2017

Ранее пресс-секретарь президента РФ Песков сказал, что в Кремле неизвестно о намерении новой администрации США снять санкции с РФ, о чем сообщили некоторые СМИ со ссылкой на источники.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации Трампа сообщил, что телефонный разговор лидеров США и России запланирован на 28 января.