В Австрии по подозрению в связях с ИГИЛ задержали 14 человек

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Kurier.

"В результате антитеррористических рейдов в Вене и Граце задержаны 14 человек: одиннадцать мужчин и три женщины. Задержанных подозревают в причастности к ИГИЛ", – говорится в сообщении.

Сообщается также, что среди задержанных – трое австрийцев с миграционным прошлым, двое боснийцев, гражданин Македонии, сириец и болгарин. Еще трех мужчин, тоже из балканского региона, задержали в Граце после полудня. Все одиннадцать мужчин находятся под стражей.

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Кроме того, в результате рейдов в Граце были задержаны три женщины, которых подозревают в причастности к деятельности террористической организации. Известно, что все они тоже родом с Балкан.

Издание отмечает, что прокуратура отказались предоставить более подробную информацию о задержанных "в интересах следствия и для предотвращения угроз".

Ранее сообщалось, что австрийская полиция во время антитеррористического рейда против радикальных исламистов, проведенного 26 января в ряде регионов страны, задержала 11 человек.