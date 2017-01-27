В Австрии по подозрению в связях с ИГИЛ задержали 14 человек
По результатам антитеррористического рейда, проведенного накануне, 26 января в Вене и Граце было задержано 14 человек, которых полиция подозревает в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство".
Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Kurier.
"В результате антитеррористических рейдов в Вене и Граце задержаны 14 человек: одиннадцать мужчин и три женщины. Задержанных подозревают в причастности к ИГИЛ", – говорится в сообщении.
Сообщается также, что среди задержанных – трое австрийцев с миграционным прошлым, двое боснийцев, гражданин Македонии, сириец и болгарин. Еще трех мужчин, тоже из балканского региона, задержали в Граце после полудня. Все одиннадцать мужчин находятся под стражей.
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Кроме того, в результате рейдов в Граце были задержаны три женщины, которых подозревают в причастности к деятельности террористической организации. Известно, что все они тоже родом с Балкан.
Издание отмечает, что прокуратура отказались предоставить более подробную информацию о задержанных "в интересах следствия и для предотвращения угроз".
Ранее сообщалось, что австрийская полиция во время антитеррористического рейда против радикальных исламистов, проведенного 26 января в ряде регионов страны, задержала 11 человек.