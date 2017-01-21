Полиция Австрии задержала подозреваемого в подготовке теракта в Вене

Как сообщили в полиции местному информационному агентству APA, в последние дни "сигналы относительно запланированного нападения в столице страны усилились", передает Deutsche Welle.

Подозреваемого задержали в его квартире в Вене силами спецподразделения. Как отметил впоследствии министр внутренних дел страны Вольфганг Соботка (Wolfgang Sobotka), задержанный - 18-летний гражданин Австрии с мигрантскими корнями. "Сегодняшний случай показывает, что Австрия не является островом блаженных", - подчеркнул Соботка, цитирует агентство dpa.

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По информации издания Kronen-Zeitung, задержанный принадлежит к албанской исламистской группе, которая симпатизирует террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Подозреваемый в подготовке теракта якобы приобрел взрывчатку в Германии. Сигналы относительно вероятного теракта поступили от иностранных спецслужб. Нападение, как сообщается, планировалось на вторую половину января.

В полиции призвали быть осторожными в местах массового скопления людей и сообщать о подозрительных предметах.