Страх Китая перед Дональдом Трампом - Die Presse

Об этом пишет Феликс Ли в статье "Страх Китая перед Дональдом Трампом", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Неделю назад, китайское руководство было сильным и уверенным. Соединенным Штатам следует ожидать "бурной" реакции, если Дональд Трамп осуществит свою угрозу и признает Тайвань независимым государством, предупреждал пресс-секретарь правительства. Также Пекин протестовал против участия делегации из Тайваня в инаугурации Трампа. С точки зрения Китая, близлежащий остров – это мятежная провинция, а не суверенное государство – которым Тайвань де-факто является после окончания гражданской войны 1949 года. До сих пор США следовали политике "единого Китая". Трамп – первый президент США за 40 лет, который решил поставить под сомнение подобное положение, и вскоре после его избрания принимал поздравления по телефону от президента Тайваня.

Трампа не волнуют угрозы Китая. Он пригласил тайваньскую делегацию из одиннадцати членов принять участие в его праздновании. Провокация.

Но вместо того, чтобы вербально усугублять спор, китайское руководство неожиданно избрало примирительный тон. Почти умоляющим тоном китайское официальное новостное агентство Синьхуа в выходные дни попросило нового президента США не выбрасывать тяжело построенные отношения. "Сотрудничество – лучший вариант для американо-китайских отношений", - говорилось в заявлении.

Растерянность в Пекине

Каким бы удивительным ни казался этот поворот, он усиливает впечатление, что руководство Китая просто больше не знает, как отвечать на атаки Трампа. Трамп еще в ходе избирательной кампании подверг резкой критике Китайскую Народную Республику. Он обвинил китайцев в том, что они манипулируют валютой, чтобы с помощью дешевого экспорта получить торговые преимущества на мировом рынке. В качестве одного из первых действий на посту президента, он объявил о своем намерении ввести 45-процентную таможенную пошлину на весь китайский импорт.

Уже давно руководству в Пекине понятно, что атаки Трампа связаны не только с предвыборной бравадой. Он хочет вступить в серьезную конфронтацию с Китаем. Его нападки на страну касаются не только вопросов торговли. Он возлагает на Пекин ответственность за наращивание ядерного оружия в Северной Корее и глобальные хакерские атаки, в то же время защищая Россию. В споре в Южно-Китайском море Трамп больше не исключает военный конфликт.

С чисто экономической точки зрения, Китай мог бы игнорировать эти нападки. Потому что так просто американо-китайские отношения не разрушить. Китайцы получают огромные прибыли благодаря торговле с США. Но сейчас ее уровень значительно снизился. На фоне снижения темпов роста в своей собственной стране, все больше китайских инвесторов ищут возможности за рубежом. США – особенно привлекательное государство, одна из немногих крупных стран с сильным ростом. В 2016 году китайские компании инвестировали в США более 53,9 млрд долларов, больше, чем в любой другой стране.

"Китай – наш враг"

Но Трампа не заботят экономические истины. "Китай – наш враг. Он хочет нас уничтожить", - написал Трамп в Twitter в июле 2011 года. И вскоре все может стать еще хуже. Потому что чем более очевидно будет, что он не может выполнить свои внутриполитические обещания, тем больше он будет делать ставку на внешнеполитического противника. Трамп будет не первым главой государства, который попытается получить поддержку населения с помощью образа врага за рубежом. С другой стороны, государственный и партийный лидер Китая Си Цзиньпин не сможет сдерживаться вечно. В социальных медиа Китая все отчетливее слышны голоса, которые считают, что Си должен занять более жесткую позицию в отношении Трампа.

Укрепление позиций Китая через ТТП?

Тем не менее, объявив о выходе США из Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП) с 16 странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Трамп, на первый взгляд, оказал услугу китайскому руководству. В конце концов, его предшественник задумал ТТП в качестве противовеса растущей Народной Республике. Австралия предложила, чтобы Китай заполнил этот вакуум.

Но в Пекине предостерегают от преждевременной радости. Потому что Япония, другой противник Китая, объявила об отказе от ТТП без США. Кроме того, у Трампа могут быть еще козыри в рукаве, с помощью которых он может изолировать Китай в Тихоокеанском регионе.

Эксперты полагают, что президент Китая Си Цзиньпин в скором времени лично встретится с Трампом. Если протянуть руку такому эгоисту, как Трамп, это может привести к прогрессу. Однако, до сих пор, ничего подобного запланировано не было. Следующая возможность может представиться только на саммите G20 в июле в Гамбурге.