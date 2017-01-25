Президент Молдовы выступил за вывод "иностранных" войск и референдум о статусе Приднестровья

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает Блокнот.

"Вывод иностранных войск с территории Приднестровья напрямую связан с политическим решением приднестровского конфликта. Мы надеемся, что в ближайшее время возобновится диалог по данной проблеме", - сказал он.

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Касательно же политического решения приднестровской проблемы глава Молдовы подчеркнул, что итоговое решение будет принимать народ.

"В ходе обсуждений мы выработаем приемлемое решение, и с ним выйдем к народу, спросим у него посредством референдума. Скажет да - хорошо, нет - нет. Последнее слово будет за гражданами Молдовы", - пообещал Додон.

Ранее "президент" непризнанной республики Евгений Шевчук, комментируя сообщения в СМИ о том, что Молдова и Украина намерены подготовить до конца года совместный план вывода российских военных и вооружений из Приднестровья, заявил, что "категорически против" этого.