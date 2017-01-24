Номинации на "Оскар": "Ла-Ла Ленд" и Мэрил Стрип установили рекорды

18:03, 24 января 2017
Мир
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Впервые с 1997 года фильм претендует на победу в 14 номинациях.

Райан Гослинг / REUTERS

В Лос-Анджелесе состоялась церемония объявления номинантов на американскую кинопремию "Оскар". Лидером по числу номинаций стал мюзикл "Ла-Ла Ленд" Дэмиена Шазелла.

Фильм представлен в 14 номинациях, в частности: "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая работа оператора". В номинации "Лучшая песня" - сразу две песни из фильма.

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В восьми номинациях представлены фильмы "Прибытие" Дени Вильнева и "Лунный свет" Барри Дженкинса.

В 14 номинациях за всю историю премии "Оскар" были представлены два фильма - "Титаник" в 1997 году и "Все о Еве" в 1950 году.

Мэрил Стрип / REUTERS

В то же время, актриса Мэрил Стрип, представленная в номинации "Лучшая женская роль" за работу в фильме "Флоренс Фостер Дженкинс", побила собственный рекорд - это ее 20-я номинация. У актрисы, которую новый президент США Дональд Трамп в ответ на критику назвал "переоцененной", уже есть три "Оскара".

Прямая трансляция церемонии оглашения номинантов впервые велась в интернете, а не по ТВ.

89-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет 26 февраля, ее ведущим будет Джимми Киммел.

Церемония пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе и будет транслироваться телекомпанией ABC на 225 стран.

Прошлогоднюю трансляцию посмотрело всего 34,3 млн человек: как писало издание The Hollywood Reporter со ссылкой на данные международной аналитической компании Nielsen Media Research, это оказался самый низкий показатель за прошедшие семь лет.

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Новость в сюжете: Оскар 2017
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