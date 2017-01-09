Трамп отреагировал на критику актрисы Мэрил Стрип за его пародию на журналиста-инвалида (видео)

Избранный президент США Дональд Трамп ответил на критику актрисы Мэрил Стрип, пишет The New York Times.

Трамп назвал актрису «приверженкой Хиллари (Клинтон - УНИАН)».

Также избранный президент сообщил изданию по телефону, что «не удивлен» атаками «либеральных киношников», добавив, что не видел выступления актрисы на премии «Золотой глобус».

Ранее на церемонии вручения премии "Золотой глобус" Мэрил Стрип раскритиковала Дональда Трампа за то, что в ходе президентской кампании он спародировал Сержа Ковалески репортера New York Times, человека с инвалидностью. Актриса подчеркнула, что такое поведение президента "дает разрешение" остальным поступать так же.

Стрип заявила, что это "выступление" Трампа поразило ее. "Не потому, что оно было хорошим, ничего хорошего в нем не было, заявила она, – но оно было эффективным и сделало свою работу".

"Это момент, когда человек, претендующий на наиболее уважаемый пост в нашей стране, пародирует репортера с инвалидностью. Человека, которого он превосходит по привелегированности, власти и способности дать отпор. Момент, когда я увидела это, разбил мне сердце, и я до сих пор не могу выбросить его из головы, потому что это было не в кино, это было в реальной жизни", – заявила актриса в своей речи.

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"Инстинкт унижать кого-то, продемонстрированный кем-то власть имущим на публике, имеет огромное влияние на всех, потому что он как-будто бы дает разрешение другим людям поступать точно так же. Неуважение влечет за собой неуважение, насилие ведет к насилию. Когда сильные используют свое место для травли других, мы все остаемся в проигрыше".

Мэрил Стрип также выступила в поддержку журналистов, заявив, что свобода слова нуждается в защите сегодня, как никогда ранее.