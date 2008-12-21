Губернатором афганской провинции Кандагар назначен канадец

Канадец афганского происхождения Твурьялай Виса назначен губернатором южной афганской провинции Кандагар. Соответствующий указ подписал президент Афганистана Хамид Карзай.

Друг детства нынешнего президента Хамида Карзая, Виса разговаривает на шести языках, являясь при этом дипломированным специалистом в области сельского хозяйства, уточняет РИА "Новости".

Теперь канадцы, составляющие костяк иностранного воинского контингента на юге Афганистана, будут общаться с гражданином собственной страны.

Виса принадлежит к племени ахмадзай - одному из самых воинственных в регионе. Он учился с действующим афганским президентом в школе, отец Виса был близким другом Карзая в молодости.

Занимавший до этого три месяца пост губернатора Кандагара Рахматулла Рауфи вошел в конфликт с братом Карзая Ахмадом Вали, которого американская пресса считает причастным к наркобизнесу и связям с наркодилерами восточной афганской провинции Нангархар.

Провинция Кандагар занимает второе после Гельменда место по уровню производства наркотиков в Афганистане.