Китай разместил баллистические ракеты на границе с Россией - СМИ

10:19, 24 января 2017
Мир
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Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 в провинции Хэйлунцзян на границе с Российской Федерацией.

Китайская ракета DF-41 / Militaryparitet.com

Об этом передает Global Times со ссылкой на СМИ Гонконга и Тайваня.

По мнению военных аналитиков, это вторая стратегическая ракетная бригада подобных ракет, которую разместили на северо-востоке Китая.

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Отмечается, что размещение ракеты засекречено. Вместе с тем, по мнению экспертов, Китай завершил исследование и производство DF-41, условия для развертывания являются оптимальными. Однако пока фактов, подтверждающих наличие у Китая DF-41, нет.

Также предполагается, что китайские военные намеренно развернули ракеты и связали это с инаугурацией президента США Дональда Трампа: это якобы реакция Пекина на провокационные замечания Трампа в отношении Китая.

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Теги: #Россия#Китай#ракеты