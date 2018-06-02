Украинский интерес. Маневры в Давосе, притяжение инаугурации и прорыв в Гааге

Международный экономический форум в Давосе продемонстрировал достаточно высокий интерес мировых политиков к украинской проблематике. Хотя на «украинском завтраке» Виктора Пинчука иностранных гостей было больше, чем соотечественников олигарха, это оказалось не единственное мероприятие, важное для нашей страны. МЭФ – это, среди прочего, двусторонние встречи и общение с прессой, в которых Петр Порошенко преуспел. Поддержка главой КНР Си Цзиньпинем территориальной целостности Украины и готовность принять участие в урегулировании конфликта на Донбассе, выказанные им во время переговоров с Петром Порошенко, дорогого стоят. Оптимистично выглядели и переговоры украинского президента с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, дающие надежду на скорое получение нового транша. Встречи Порошенко с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и грузинским премьером Георгием Квирикашвили свидетельствуют о сохранении заинтересованности официального Киева в развитии отношений с Закавказьем. В интервью Bloomberg и Reuters украинский президент не только рассказал об исходящей от России угрозе, подчеркнул, что Украина заинтересована в развитии отношений с новой администрацией США и ожидает от ЕС окончательного решения по вопросу предоставления безвизового режима.

Инаугурация Дональда Трампа, вернее, возможность принять участие в торжественных мероприятиях, привлекла многих украинских политиков, подавляющее большинство которых еще в ноябре уверенно отдавали пальму первенства в президентской гонке его конкурентке Хиллари Клинтон. Обещание добиться прорыва в украинско-американских отношениях по итогам встреч с представителями заокеанского истеблишмента звучит заманчиво, но вряд ли будет реализовано – тамошняя политическая машина работает несколько сложнее, чем показано в популярном телесериале «Карточный домик». Зато инаугурация Трампа, форум в Давосе и Крещение в комплексе привели к дефициту парламентариев в сессионном зале Верховной Рады в день голосования, что выглядит показательным в вопросе отношения народных депутатов к выполнению своих прямых обязанностей. Ирония судьбы заключается в том, что акт парламентского саботажа состоялся на одной неделе с прощальным визитом вице-президента США Джо Байдена, вдохновенной речи которого народные депутаты аплодировали в декабре 2015-го.

Обращает на себя внимание не столько процедура инаугурации Трампа, ставшая логичным завершением его президентской кампании, наполненной громкими обещаниями, но и прощальная пресс-конференция Барака Обамы. 44-й президент подчеркнул необходимость сохранения санкций против России до прекращения ее агрессии против Украины, напомнив, что они никак не были связаны с вопросом ядерного арсенала, и призвал своего преемника сформировать эффективную команду. Принцип «короля играет свита» оказался востребованным и в цитадели демократии.

Украина во второй раз с начала года принимала Себастьяна Курца, главу ОБСЕ, который после украинской столицы посетил Москву. Амбициозный дипломат предлагает сделать работу СММ ОБСЕ на Донбассе круглосуточной, отметив дефицит доверия, существующий между участниками конфликта на востоке Украины. Наша страна тем временем передала иск против России в Международный Суд ООН в Гааге, обвиняя Кремль в нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма. Конечно, ожидать быстрого вердикта не стоит, но сам факт подачи иска специалисты-правоведы оценивают положительно. Судя по всему, и запланированный на февраль следственный процесс по делу Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, может стать подспорьем в деле юридического противостояния агрессора.

Приятно удивил официальный Киев во время визита в Москву президент Молдовы Игорь Додон. Хотя он пообещал в случае победы социалистов на будущих парламентских выборах отменить Соглашение об ассоциации Молдовы и ЕС, что вызвало негативную реакцию внутри страны, признавать Крым российским пользующийся поддержкой Кремля политик отказался. Это, дескать, не отвечает интересам Кишинева, который настроен выстраивать добрососедские отношения с Киевом.

Евгений Магда