США готовы к взаимодействию с РФ в борьбе с "Исламским государством" - представитель Белого Дома

Об этом заявил пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер на первом полноценном брифинге для представителей СМИ, трансляция которого проходила на телеканале CBS News.

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"Президент был очень четким - он собирается сотрудничать с любой страной, которая разделяет наши интересы в победе над "Исламским государством" в Ираке и Сирии, не только на фронте национальной безопасности, но и на экономическом фронте", - отметил Спайсер.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможности совместных военных действий с РФ в борьбе с "Исламским государством" в Сирии, пресс-секретарь сказал, что, по его мнению, "если существует способ побороть "Исламское государство" с любой страной, будь это Россия или кто-то другой, и мы будем иметь общие национальные интересы в этом - уверен, мы воспользуемся этим".