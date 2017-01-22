Европейские националисты "смакуют" победу Трампа, надеясь на собственный успех – СМИ

Как отмечает Abcnews, европейские лидеры надеются на аналогичный успех в своих странах на выборах этого года.

"Я считаю, что мы являемся свидетелями исторических времен", – заявил журналистам лидер нидерландской антиисламской партии Герт Вилдерс. «Мир меняется. Америка меняется. Европа меняется», – добавил он.

Вилдерс, выступая на английском языке, заявил, что "джин не пойдет обратно в бутылку снова, нравится вам это или нет".

Марин Ле Пен, лидер ультраправого Национального фронта Франции является главной претенденткой на президентских выборах во Франции в апреле-мае, а в сентябре лидер националистической и антииммигрантской «Альтернативы для Германии» Фрауке Петри надеется попасть в парламент Германии. Компанию на съезде им также составил председатель Народной Партии Австрии Гаральд Вилимски.

Выступая на съезде, они осудили "политический ислам" и единую валюту Европы, назвав это «неудачным преступным экспериментом».

Ле Пен отметила победу Трампа и выход Великобритании из Европейского Союза на референдуме, что она надеется воплотить во Франции.

"2016 год был годом, когда англосаксонский мир проснулся. И 2017 год, я уверена, будет годом пробуждения народа континентальной Европы", – сказала она.

Ле Пен осудила политику Меркель похвалила Трампа за то, что «он не будет поддерживать систему угнетения народа».

"Мы переживаем конец одного мира и рождение другого, – сказала она. – "Мы переживаем возвращение национальных государств».

Петри сказала, что "так же, как «Дональд Трамп в Америке показывает выход из тупика», новые перспективы есть у Европы.

В то же время около 5000 демонстрантов собрались возле конгресс-центра в Кобленце, распевая гимн Европейского союза «Оду радости». В другом месте в Кобленце демонстранты в противовес европейским популистам разместили статуи Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Сталина, намекая на радикализм лидеров ультранационалистических партий.