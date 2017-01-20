"Вашингтон будет наш": в Москве празднуют инаугурацию 45-го президента США – Reuters

Об этом пишет агентство Reuters.

В частности, ремесленники в городе Златоусте, на восток от Москвы, выпустили ограниченную серию серебряных и золотых памятных монет с гравировкой "В Трампа Мы верим" – намек на фразу на банкнотах США «В Бога мы верим» ("In God We Trust").

Продавцы традиционных российских матрешек добавили матрешку Трампа в свою популярную линейку изделий, куда входят образы президента Владимира Путина, революционера-большевика Владимира Ленина, бывшего президента СССР Михаила Горбачева и Сталина.

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Магазин по продаже российских военных товаров, расположенный напротив посольства США в Москве, начал рекламную кампанию, предложив сотрудникам посольства и гражданам США 10-процентную скидку на свою продукцию, посвященную инаугурации Трампа.

Для российских националистов инаугурация Трампа является поводом для смешивания веселья с саморекламой.

Они забронировали на всю ночь некогда главное советское почтовое отделение в Москве, где они в рамках вечеринки почтят главных своих идолов – Путина, Трампа и лидера французского национального фронта Марин Ле Пен.

Один из организаторов мероприятия, экс-депутат Госдумы РФ Константин Рыков заявил в социальных сетях, что будет правильно отпраздновать первый этап «Нового мирового порядка».

"Вашингтон будет нашим", – язвительно заметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, происходит инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.