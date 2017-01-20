Боевики ИГИЛ уничтожили часть древнего Римского амфитеатра в Пальмире

Об этом сообщает BBC.

Фасад амфитеатра второго века и четырехсторонний римский монумент тетропилон были уничтожены.

Боевики отбили у правительственных сил археологическую достопримечательность, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в декабре 2016, когда вошли в город снова.

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Главный сирийский археолог, Маамун Абдулкарим, подтвердил факт разрушения памятника агентству Reuters, но не сказал точно, когда именно это произошло.

Они уничтожили и другие исторические памятники в городе за период контроля над ним, прежде чем были вытеснены правительственными силами.

Как сообщал УНИАН, террористы "Исламского государства" возобновили массовые убийства в древнем театре в городе Пальмира.