Боевики ИГИЛ уничтожили часть древнего Римского амфитеатра в Пальмире
Боевики ИГИЛ разрушили часть древнего Римского амфитеатра в сирийской Пальмире.
Об этом сообщает BBC.
Фасад амфитеатра второго века и четырехсторонний римский монумент тетропилон были уничтожены.
Боевики отбили у правительственных сил археологическую достопримечательность, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в декабре 2016, когда вошли в город снова.
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Главный сирийский археолог, Маамун Абдулкарим, подтвердил факт разрушения памятника агентству Reuters, но не сказал точно, когда именно это произошло.
Они уничтожили и другие исторические памятники в городе за период контроля над ним, прежде чем были вытеснены правительственными силами.
Как сообщал УНИАН, террористы "Исламского государства" возобновили массовые убийства в древнем театре в городе Пальмира.