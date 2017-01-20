Пентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства, передает РБК.

Из сообщения следует, что 17 января американская авиация нанесла удар в районе провинции Идлиб на северо-западе Сирии, в результате которого был смертельно ранен выходец из Туниса Мохаммад Хабиб Буссадун аль-Туниси.

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Он, по данным американских властей, отвечал за «внешние операции» террористической организации и был связан с некоторыми атаками на вооруженные объекты западных стран.

Ранее УНИАН сообщал, что по даным Пентагона более 80 боевиков группировки «Исламское государство» были убиты в Ливии во время воздушных ударов американской авиации по лагерям исламистов.