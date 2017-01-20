Во время авиаударов в Ливии убиты 80 исламистов – Пентагон

Министр обороны США Эштон Картер заявил 19 января, что многие из погибших связаны с нападениями в Европе, передает Радио Свобода.

«Эти люди точно планировали нападения в Европе, а многие из них связаны с уже совершенными нападениями в Европе», – отметил Картер.

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Ранее в четверг пресс-секретарь Пентагона Петер Кук сообщил, что в течение ночи были нанесены удары по исламистам, которые сбежали из ранее контролируемого ими города Сирт, освобожденного в 2016 году ливийской армией при поддержке авиаударов США.

По словам Кука, военные начали очистку территории лагерей, что в 45 километрах от Сирта.

В Пентагоне отмечают, что президент США Барак Обама дал согласие на бомбардировки, которое состоялось в координации с ливийскими властями.