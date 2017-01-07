В Сирии ликвидирован один из главарей "ан-Нусры" - ВВС

Один из предводителей джихадистской группировки "Джебхат Фатх аш-Шам", ранее известной как "Джебхат ан-Нусра", был ликвидирован в сирийской провинции Идлиб. Об этом со ссылкой на представителей группировки сообщает Российская служба ВВС.

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По информации издания, в момент удара Абу аль-Хассан Тафтаназ находился вместе с сыном, который также погиб.

Кто именно произвел авиаудар, пока неизвестно. Однако, как сообщает ВВС, ранее на этой неделе Пентагон сообщал о гибели 20 боевиков в провинции Идлиб в результате авиаударов американской авиации.

В октябре прошлого года в результате авиаудара беспилотника в провинции Идлиб был убит еще один лидер группировки - проповедник Абу Фарадж аль-Масри.

В сентябре группировка сообщила о гибели своего командира Абу Омара Саракеба в результате авиаудара в провинции Алеппо.

После переименования в "Джабхат Фатех аль-Шам" в июле прошлого года группировка объявила, что отделяется от "Аль-Каиды".