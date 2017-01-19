Горбачева вызвали в суд по событиям развала СССР
Окружной суд Вильнюса вручил повестку бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву по делу о событиях, произошедших 13 января 1991 года в Вильнюсе.
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Вручена повестка 28 декабря», - заявила судья Айнора Корнелия Мацявичене.
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По ее словам, повестка была отправлена почтой на адрес Фонда Горбачева.
«Суду вернулось сообщение о вручении повестки. На сообщении, адресованном суду, стоит подпись Михаила Горбачева», - отметила судья.
Ранее в Литве начался опрос пострадавших в беспорядках при выходе из СССР.
В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, после чего в республику были переброшены бойцы спецподразделений, частей ВДВ, которые заняли ряд стратегических объектов. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений митингующих с военными, выступавшими на стороне советской власти, возле телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.