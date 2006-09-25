В Эквадоре автобус с детьми упал в пропасть
08:54, 25 сентября 2006Мир
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Погибли по меньшей мере 46 человек
В воскресенье в Эквадоре в результате падения школьного автобуса на скалы погибли по меньшей мере 46 человек, большинство из которых дети, передает агентство France Presse.
Шестеро детей, которые остались в живых, находятся в критическом состоянии. Представитель спасательной службы уточнил, что всего из-под обломков автобуса достали 44 тела погибших, еще два человека скончались в больнице.
Авария произошла примерно в 60 километрах от столицы Эквадора города Кито. Автобус с детьми возвращался с экскурсии в Папаллакту, область, известную термальными источниками. По неофициальным данным, причиной аварии стали плохие дорожные условия.
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