В Эквадоре автобус с детьми упал в пропасть

В воскресенье в Эквадоре в результате падения школьного автобуса на скалы погибли по меньшей мере 46 человек, большинство из которых дети, передает агентство France Presse.

Шестеро детей, которые остались в живых, находятся в критическом состоянии. Представитель спасательной службы уточнил, что всего из-под обломков автобуса достали 44 тела погибших, еще два человека скончались в больнице.

Авария произошла примерно в 60 километрах от столицы Эквадора города Кито. Автобус с детьми возвращался с экскурсии в Папаллакту, область, известную термальными источниками. По неофициальным данным, причиной аварии стали плохие дорожные условия.

Лента.ру