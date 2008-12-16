Автобус с русскими туристами рухнул в пропасть в Израиле: 24 погибших
16:52, 16 декабря 2008Мир
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Все - из Санкт-Петербурга
Количество погибших в результате аварии туристического автобуса на юге Израиля достигло 24 человек. Все пассажиры автобуса - туристы из Санкт-Петербурга, передает второй канал израильского телевидения. Ранее "скорая помощь"сообщала о 10 погибших и 45 раненых. Автобус, перевозивший туристическую группу, рухнул в пропасть недалеко от курортного города Эйлата.
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