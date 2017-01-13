Несогласные с Дональдом Трампом: его кандидаты - The New York Times

Об этом пишет Дженнифер Стейнхауэр в статье "Несогласные с Дональдом Трампом: его кандидаты", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Эти заявления прямо противоречат некоторым из наиболее важных заявлений Дональда Трампа перед его невероятным избранием в Белый дом. И это слова его собственных кандидатов, которые должны возглавить важнейшие правительственные учреждения страны.

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В первую неделю "допросов" перед комитетами Конгресса, кандидаты Трампа разошлись с ним почти во всех основных политических вопросах. Вследствие этого, Трамп оказался вне официальной позиции республиканцев, особенно, в сфере национальной безопасности.

В четверг Джеймс Мэттис, отставной генерал морской пехоты, который уже давно высказывался против пыток, заявил, что, если его утвердят на пост министра обороны, он поддержит ядерное соглашение с Ираном, которое высмеял Трамп. "Если Америка дает слово, мы должны соблюдать обещания и сотрудничать с нашими союзниками", - сказал Мэттис на своем слушании. Такая точка зрения резко отличается от взглядов Трампа, который считает, что переговоры с Ираном привели к "одной из самых глупых сделок".

На этой неделе Рекс Тиллерсон, которого Трамп выбрал на пост государственного секретаря, разошелся во мнении с избранным президентом по ряду вопросов. Он назвал президента России Владимира Путина региональной и международной угрозой, которой следует противостоять с помощью "пропорциональной демонстрации силы". Тиллерсон отверг запрет на въезд для мусульманских иммигрантов, назвав приверженность Соединенных Штатов к обязательствам в НАТО "нерушимой", что также противоречит мнению Трампа. Тиллерсон сказал, что не согласен с предыдущими комментариями Трампа о том, что Японии, возможно, следует приобрести ядерное оружие.

Кандидат Трампа на пост главы ЦРУ, Майк Помпео, энергично защищал спецслужбы, которые высмеял Трамп.

Чиновники переходной команды сказали, что различия их не волнуют. Шон Спайсер, который будет пресс-секретарем Белого дома, сказал, что Трамп выбирал людей за их опыт, а не способность повторять его собственные взгляды.

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Тем не менее, все признаки указывают на то, что последнее слово в политике будет за Трампом. "В конце концов, каждый из них будет продвигать программу и видение Трампа", - сказал Спайсер журналистам в четверг утром.

Но сенатор Сьюзан Коллинз, республиканец от штата Мэн, считает необычными столь значительные расхождения между Трампом и его номинантами. "Это наводит меня на мысль, что Дональду Трампу нужны советники с разными точками зрения", - говорит Коллинз, член комиссии по разведке в Сенате, которая расспрашивала Помпео в четверг. "Это было бы очень разумно. Или же это может привести к путанице в сообщениях и для наших союзников, и для наших противников".

Демократы заняли более жесткую позицию. "Некоторые кандидаты пытались отойти от нетрадиционной позиции избранного президента, чтобы показать общественности, что они намерены действовать разумно", - сказал Чак Шумер из Нью-Йорка, демократ, старший сенатор.

Во многих случаях у кандидатов есть внушительный опыт работы на государственной службе, и они высказывают давно устоявшиеся взгляды. Команда Трампа также признает, что наиболее нетрадиционные и воинственные позиции избранного президента (хотя и очень полезные во время популистской кампании за место в Белом доме), вряд ли получат поддержку многих членов Сената, даже среди коллег-республиканцев.

Кандидаты, похоже, полны решимости создать впечатление, что они могут преобладать в важнейших политических дискуссиях. "Я считаю это проявлением силы, что избранный президент назначил людей, чьи взгляды отличаются от тех, которые он озвучил ранее", - сказал Джон Корнин (Техас), республиканец в Сенате.

Номинанты Трампа в настоящее время тщательно готовятся к встречам с сенаторами и к слушаниям по утверждению на должность, говорят сенаторы. Во время этих подготовительных сессий, кандидатам часто задают вопросы о проблемах, которые могут стать для них непреодолимыми.

На слушаниях кандидаты заняли особенно жесткие позиции в отношении России. Трамп, напротив, в течение года защищал свое стремление к прочным отношениям с Россией и Путиным, и только на этой неделе, похоже, признал то, о чем заявляли спецслужбы: Россия вмешалась в выборы.

Тиллерсона особенно активно допрашивал о его взглядах сенатор Марко Рубио, республиканец от штата Флорида, учитывая давние отношения Тиллерсона в качестве главы Exxon Mobil с Путиным, и его защиту отмены санкций против государства. В среду Тиллерсон заявил, что Россия принимала участие в хакерских атаках во время выборов, хотя он не зашел так далеко, как, казалось, хотел Рубио, и не объявлял Россию изгоем.

Мэттис был непреклонен в этом вопросе. "Со времен Ялты, мы много раз пытались найти общий язык с Россией", - сказал он. "У нас относительно короткая история успеха в этом деле. И я думаю, что сейчас, самое главное для нас – признать реальность того, с кем мы имеем дело, с Путиным, и мы признаем, что он пытается разрушить Североатлантический альянс, и что мы принимаем меры, комплексные, дипломатические, экономические и военные, сотрудничаем с нашими союзниками, чтобы защитить себя там, где должны".

Тиллерсон сказал законодателям, что поддерживает участие в соглашении по климату, подписанном в Париже в 2015 году. "Очень важно, чтобы Соединенные Штаты сохранили свое место за столом, где обсуждают, как бороться с угрозой изменения климата", - сказал Тиллерсон.

Не ясно, будет ли у него шанс. В прошлом месяце Трамп сказал The New York Times, что у него "непредвзятое отношение" к Парижскому соглашению, но в мае прошлого года в своей речи он обещал, что "мы собираемся отменить Парижское соглашение по климату и прекратить все выплаты налогов США на программу ООН по борьбе с глобальным потеплением".

На этой неделе также рухнуло одно из основных предвыборных обещаний Трампа – построить "большую, широкую красивую стену" между Соединенными Штатами и Мексикой .

Джон Келли, отставной генерал морской пехоты, который является кандидатом на пост Департамента внутренней безопасности, сообщил членам сенатского комитета, что "физический барьер сам по себе не поможет". "Это должна быть действительно многоуровневая защита", - добавил он.

Сенатор Джефф Сешнс, республиканец от штата Алабама, кандидат Трампа на пост генерального прокурора, в вопросе пыток не зашел так далеко, как Помпео, который, когда его спросили, позволит ли он использовать "усовершенствованные методы допроса", если прикажет Трамп, ответил: "Ни в коем случае". Но Сешнс сказал, что пытки, имитирующие утопление, незаконны.

В том, что касается предложенного Трампом запрета на въезд для мусульманских иммигрантов, Сешнс сказал: "Я не верю, и не поддерживаю идею того, что мусульманам, как религиозной группе, нужно отказать в допуске в Соединенные Штаты".