В Москве ОМОН разогнал митинг генералов в отставке

В Москве на Пушкинской площади с применением силы разогнан митинг офицеров в отставке, организованный Международным Союзом советских офицеров.

Об этом сообщает официальный сайт Гарри КАСПАРОВА.

Бойцы ОМОНа в жесткой форме задерживали военных, собравшихся на акцию. «Участников митинга несли буквально за руки и ноги, волоча по земле. Задержано около 50 человек, в том числе председатель Союза советских офицеров, генерал Алексей ФОМИН, адмирал Владимир БЕРЕЗИН», - отмечается в сообщении.

Еще до начала акции площадь оцепили бойцы внутренних войск в шлемах и с противогазами. Пока участники митинга прибывали на место его проведения генерал-майор милиции пытался убедить собравшихся покинуть Пушкинскую площадь, мотивируя это тем, что она заминирована. Военные отвечали ему, что разминируют площадь самостоятельно, так как среди них достаточно специалистов. Тогда генерал-майор заявил, что на проведение публичного мероприятия с флагами требуется санкция. Участники митинга, принесшие с собой один красный флаг, решили дождаться руководства Союза советских офицеров.

Прибывший руководитель организации А.ФОМИН поздравил собравшихся «с праздником 14 декабря 1825 года, когда российские офицеры выступили за Конституцию». Продолжить ему не дал все тот же генерал-майор милиции. Между ними завязалась перебранка: генерал-майор убеждал А.ФОМИНА, что военные своим митингом нарушают закон, последний же отвечал, что милиция и ОМОН своими действиями нарушают Конституцию. После чего перебранка между военными переросла в силовой разгон.

Колонна генералов в отставке должна была принять участие в "Марше несогласных".

Как сообщал УНИАН, лидерам "Другой России" не удалось согласовать с властями маршрут проведения "Марша несогласных". В связи с проведением акции в столице усилены меры безопасности.