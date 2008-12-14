Запрещенный властями Марш несогласных в Москве фактически сорван, передает «Газета.Ru».

По словам корреспондента издания, отряды милиции на выходах из метро в центре города практически перекрыли доступ оппозиционеров к месту проведения Марша. Только что стало известно о задержании группы нацболов, которые зажгли фаеры. Задержание проводилось в достаточно жесткой форме, нацболов положили на землю. Милиция пытается «рассечь» толпу на две части.

Задержаны милицией и организаторы Марша несогласных, сейчас точно известно о задержании Эдуарда Лимонова. Также задержан и лидер движения «Мы» Роман Доброхотов. Милиция задержала его во время публичного чтения стихов Пушкина. Его соратники, которые не были задержаны, продолжают декламировать произведения классика.

Участники прокремлевского движения «Россия молодая» встречают «несогласных» лозунгами и плакатами «Хватит раскачивать лодку» и траурным маршем, их возглавляет лидер движения депутат Государственной думы Максим Мищенко.

«Газета.Ru» также сообщает, что корреспондент их издания Григорий Туманцев задержан на Марше несогласных без объяснения причин и предъявления обвинений.

Сотрудники милиции запретили Туманцеву пользоваться мобильным телефоном, после чего разговор с редакцией прервался.