Президент Сомали отправил правительство в отставку

Президент Сомали Абдулла Юсуф АХМЕД 14 декабря отправил в отставку переходное правительство премьера Нур Хасана ХУСЕЙНА, пообещав в ближайшие дни назначить нового главу кабинета министров, передает Lenta.ru.

"Нур Хасан ХУСЕЙН не справляется со своими обязанностями, и я вынужден спасать страну", - заявил президент. Как отмечается, между президентом и премьер-министром в последние месяцы возникли серьезные трения, прежде всего, в вопросе, касающемся переговоров по достижению перемирия с исламскими повстанцами.

В конце 2006 - начале 2007 года при поддержке эфиопских войск сторонникам Юсуфа АХМЕДА удалось выбить боевиков Союза исламских судов из столицы Могадишо и взять под свой контроль центральные районы страны. Однако с тех пор исламистам удалось восстановить свое влияние. Перестрелки с применением минометов ведутся уже самой столице Могадишо. Президент и правительство вынуждены были переехать в город Байдабо.

Чтобы положить конец гражданской войне, власти инициировали процесс национального примирения. Они рассчитывают привлечь на свою сторону умеренных исламистов, тем самым ослабив радикальное крыло боевиков, представленное вооруженной группировкой "Аль-Шабааб" (Al-Shabaab) - "Молодость". Нур Хасан ХУСЕЙН, вставший во главе правительства в ноябре, достиг в этом направлении больших успехов, чем его предшественники. Он является одним из ключевых партнеров по переговорам с исламистами. Тем не менее президент Абдулла Юсуф АХМЕД отметил, что отставка ХУСЕЙНА никак не скажется на процессе национального примирения.

Сам Хасан ХУСЕЙН заявил, что пока не собирается покидать премьерский пост, поскольку президент не вправе самолично распускать правительство: для этого необходимо согласие парламента. Он заявил, что правительство продолжит работу. Со своей стороны Абдулла Юсуф АХМЕД отметил, что надеется на поддержку парламентариев.