Российские военные рассказали о переговорах по поставкам в Турцию С-400

Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин, передает РИА Новости.

"В ближайшее время состоится межправкомиссия у нас", — сказал он.

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На уточняющий вопрос, будет ли на заседании обсуждаться вопрос о поставках С-400 в Турцию, он ответил утвердительно.

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 км, она способна уничтожать цели на высоте до 30 км.