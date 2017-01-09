На инаугурацию не полетит: у Путина рассказали, когда он может встретиться с Трампом

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Не раньше, чем избранный президент станет действующим. По крайней мере, Трамп должен стать президентом США действующим. Потом уже будет верстаться план", - сказал он, говоря о сроках возможной встречи Путина и Трампа.

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На вопрос о том, какой формат встречи лидеров США и РФ является наиболее предпочтительным, Песков заверил, что здесь для Москвы "нет никакой принципиальной разницы".

Ранее СМИ писали, что избранный президент США Дональд Трамп решит, как выстраивать отношения с Россией, после инаугурации.