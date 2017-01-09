На инаугурацию не полетит: у Путина рассказали, когда он может встретиться с Трампом
17:31, 09 января 2017Мир
3368 0
Встреча Россия-США на высшем уровне возможна не раньше вступления в должность президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп и Владимир Путин / The New York Review of Books
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Не раньше, чем избранный президент станет действующим. По крайней мере, Трамп должен стать президентом США действующим. Потом уже будет верстаться план", - сказал он, говоря о сроках возможной встречи Путина и Трампа.
Читайте такжеТрамп рассказал о будущей встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй
На вопрос о том, какой формат встречи лидеров США и РФ является наиболее предпочтительным, Песков заверил, что здесь для Москвы "нет никакой принципиальной разницы".
Ранее СМИ писали, что избранный президент США Дональд Трамп решит, как выстраивать отношения с Россией, после инаугурации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter