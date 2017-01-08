СМИ назвали имя и детали из биографии террориста, который наехал на военных в Иерусалиме

Об этом со ссылкой на палестинские источники сообщает издание Ynetnews.

Уточняется, что нападающий отбывал наказание в одной из тюрем на окраине Восточного Иерусалима, возле района Тальпиот. Военные ворвались в дом террориста вскоре после нападения для проведения обыска.

Читайте такжеУкраинцев среди пострадавших в теракте в Иерусалиме нет – посол

Как сообщал УНИАН, в воскресенье грузовик врезался в пешеходов на набережной в Иерусалиме, в результате чего погибли четыре человека.

"Это теракт, таранное нападение", – сказал представитель полиции по Израильскому Радио. По словам полицейских, погибли три женщины и один мужчина.

Израильский водитель автобуса, который был свидетелем инцидента, сказал по радио, что грузовик врезался в группу солдат, и что они открыли огонь по водителю, который повернул обратно, а потом снова двинулся за ними.

На видео с камеры наблюдения можно увидеть, как грузовик на большой скорости врезается в толпу военных, после чего сдает назад, где, вероятно, лежали люди.