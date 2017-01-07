Кибератаку на ОБСЕ могли осуществить из России - спецслужба ФРГ

Об этом сообщает DW.

"Наш анализ продемонстрировал, что для этой атаки использовалась та же инфраструктура, что и для других кибератак, связанных с кампанией нападений APT28, целью которых позапрошлого года стал также Бундестаг", - рассказал глава ведомства Ханс-Георг Маасен.

По его словам, есть данные, которые указывают на то, что за этими атаками могли стояли российские источники.

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Однако Россия отвергает обвинения в кибератаках. О хакерском нападении на ОБСЕ, одной из главных задач которой сейчас является урегулирование конфликта на Донбассе, стало известно в конце декабря 2016 года.

Как известно, 5 января руководители разведывательных служб США во время слушаний в Конгрессе заявили, что кибератаки из России представляют "значительную угрозу" Соединенным Штатам, а ранее сенатор Джон Маккейн назвал предполагаемые кибератаки со стороны России на политические организации в США "актом войны".