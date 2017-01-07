"Слышал голоса в голове": CNN узнал подробности о подозреваемом в стрельбе в аэропорту Флориды (фото)

Подозреваемый вступил в ряды Нацгвардии в Пуэрто-Рико в 2007 году. Об этом сообщает CNN.

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В апреле 2010 Сантьяго отправился служить в Ирак на 10 месяцев. По словам пресс-секретаря Национальной Гвардии Аляски, потом подозреваемый был в резерве, а в 2014 году вступил в там гвардию, но позже был уволен из-за неудовлетворительной службы. У подозреваемого также есть боевая награда.

Несколько месяцев назад Сантьяго пришел в офис ФБР в Анкоридже, сообщил источник в правоохранительных органах. Он дал показания и сказал, что слышит голоса в голове, некоторые говорят ему присоединиться к ИГИЛ. После этого подозреваемый согласился пройти обследование в психиатрической больнице.

Сантьяго работал в охранной компании в Анкоридже. Ее владелец сказал, что сотрудничает с правоохранительными органами.

Как сообщалось, в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде вечером, 6 января, неизвестный открыл стрельбу. Доступ в аэропорт закрыт, пассажиры, ожидающие рейсы, и персонал эвакуировали.