Власти США потратили более 3 миллиардов на защиту союзников от российской провокации - Керри

Об этом заявил на пресс-конференции глава Государственного департамента США Джон Керри, передает РБК.

«Мы поддерживаем демократическую Украину и, отвечая на российскую провокацию, оказывали помощь нашим союзникам в Северной и Центральной Европе», — сказал Керри.

Читайте такжеСША не снабжают сирийскую оппозицию ПЗРК - Госдеп

Он добавил, что сумма в $3,4 млрд. была необходима для помощи странам гарантировать свою безопасность и выстроить оборону.

Ранее Керри во время своего последнего послания президенту США Бараку Обаме заявил, что «перезагрузка» отношений Москвы и Вашингтона в 2009-2013 годах дала «ощутимые преимущества» в контроле над ядерным вооружением, а также в «организации маршрута поставок снабжения» для американских солдат в Афганистане. Он отметил, что США и Россия ​«сохранили способность работать вместе» в общих интересах «в отдельных областях». В качестве примеров Керри привел переговоры по координации действий в Арктике и по сокращению ядерной программы Ирана.

Однако в то же время он подчеркнул, что у сторон остаются трудности и разногласия в решении некоторых вопросов. Госсекретарь США заявил, что «вызовом для двусторонних отношений» является «военная интервенция России в Сирии» и «беспрецедентные российские кибератаки».

«В свете российской агрессии на Украине мы должны возглавить международное сообщество для поддержки украинского народа и ввести санкции против России за ее незаконные действия», - добавил Керри.