ЦРУ обвиняет РФ в использовании "тактики выжженной земли" в Сирии

Об этом в интервью PBS заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан.

По его словам, "США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей".

Бреннан заявил, что было понятно еще до прибытия российского воинского контингента в Сирию, что Москва "не бросит своего давнего союзника" и собирается приложить больше усилий к "защите этого союзника".

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"Там были переговоры, продолжающиеся, чтобы попытаться получить русских и других, чтобы понять, что Башар Асад является частью проблемы. Он не является частью решения”, - добавил он.

Бреннан уточнил, что "россияне представили всю оппозицию в качестве террористов".

"И поэтому они предприняли эти чрезвычайно смелые и, на мой взгляд, во многих отношениях опрометчивые военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев" - заявил Бреннан.

Как известно, 23 декабря армия Асада объявила о возвращении контроля над Алеппо. Асад заявил, что возвращение Алеппо под контроль было такой же победой для РФ и Ирана, как и для его страны.

Наступление сил Асада и союзников на Алеппо вызвало широкую критику со стороны международного сообщества. Лидеры Великобритании, США, Германии, Франции, Канады и Италии вместе осудили действия сирийского правительства и "его международных союзников, особенно России". Они охарактеризовали ситуацию в Алеппо как гуманитарную катастрофу, происходящую на наших глазах".

29 декабря специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что прекращение боевых действий в Сирии может способствовать проведению под эгидой ООН 8 февраля 2017 года переговоров по урегулированию ситуации в этой стране.