В Берлине задержан подозреваемый в нападении на рождественскую ярмарку 19 декабря

Полиция Берлина задержала 26-летнего выходца из Туниса, который подозревается в причастности к нападению на рождественскую ярмарку 19 декабря.

По словам представителя прокуратуры Германии, задержанный был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения Анисом Амри, и накануне они вместе ужинали в одном из ресторанов Берлина, передает Русская служба Би-Би-Си.

Сообщается, что в доме задержанного прошел обыск. Его имя власти не называют.

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19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения, в том числе тяжелые.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

23 декабря миланская полиция застрелила выходца из Туниса Амри, удостоверение личности которого было найдено в кабине грузовика. Его отпечатки пальцев оказались идентичны тем, что нашли на руле.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря полиция Берлина задержала 40-летнего выходца из Туниса, подозреваемого в причастности к атаке на ярмарку, однако на следующий день освободила.