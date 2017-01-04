The New York Times: Республиканцы стреляют по этике, а попадают в себя

Избранный президент Дональд Трамп, который обещал осушить болото, не потребовал, чтобы они прекратили – он просто попросил их подождать некоторое время. Что они и сделали. Об этом говорится в редакционной статье "Республиканцы стреляют по этике, а попадают в себя", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Конгрессмен Боб Гудлейт (штат Вирджиния) появился в качестве инициатора атаки республиканцев на офис этики Конгресса (O.C.E.). Изменение правил не позволило бы офису расследовать потенциальные уголовные обвинения, предоставило бы членам Комитета по этике возможность закрыть любое расследование O.C.E. и заткнуть рот сотрудникам офиса в их отношениях со СМИ. Когда общественность узнала об этом плане, возмущенные избиратели засыпали членов Палаты телефонными звонками.

Ответ Трампа был необычным. Он не осудил этих республиканцев за игнорирование и подрыв его обещаний об "осушении болота". Он попросил их сначала заняться более неотложными делами, такими как уничтожение реформы здравоохранения и сокращение налогов для богатых. На самом деле, пока он писал в Twitter во вторник утром, Келиан Конвей, будущий советник президента, уже выступала на телевидении в поддержку Гудлейта и его команды, заявив, что у республиканцев были "полномочия", чтобы унять "чрезмерную старательность" в вопросах этики.

Для Пола Райана атака на офис этики, безусловно, стала поворотным моментом. Не успели его переизбрать на пост спикера Палаты представителей, когда его собрание уже нанесло удар. После этого, в заявлении он сказал, что его гораздо больше беспокоит, как этот скандал отразится на нем, чем попытки членов Палаты подорвать ответственность Конгресса. Райан и Гудлейт (который, что забавно, возглавляет юридический комитет Палаты) заявили, что уничтожение офиса позволит усовершенствовать "надлежащую правовую процедуру" для обвиняемых законодателей. Это чудо новояза Оруэлла. Поскольку Гудлейт настаивает, что уничтожение O.C.E. "укрепляет" его.

Офис этики Конгресса был создан в 2008 году, после того, как ряд скандалов со взяточничеством и коррупцией очернил обе партии и отправил трех членов Палаты в тюрьму. Угадайте, кто присоединился к призывам Гудлейта? Конгрессмен Блейк Фарентхолд (Техас), в отношении которого O.C.E. вел расследование по обвинению в сексуальных домогательствах. Расследование в отношении Питера Роскама (Иллинойс) началось после их с женой поездки стоимостью $ 24,000 на Тайвань. Оказалось, что поездка была ненадлежащим образом оплачена тайваньским правительством. Представитель Сэм Грейвс (Миссури) был высокопоставленным членом комитета палаты по малому бизнесу в 2009 году, когда он пригласил для заключения эксперта по возобновляемому топливу из компании, в которой у его жены была финансовая доля; это был потенциальный конфликт интересов. И представитель Стив Пирс (Нью-Мексико), который в прошлом году пытался лишить бюджета O.C.E. после того, как офис вел расследование в отношении одного из его сотрудников.

Кстати, ни один из членов Конгресса или их сотрудников не понес наказание – им просто не нравятся расследования. O.C.E. – единственный орган в Палате, который расследует заявления от общественности, в том числе анонимные обращения. Его сотрудники – независимые беспартийные профессионалы – должны быть частными лицами, а не избранными должностными чиновниками; большинство из них – юристы и эксперты по этике. O.C.E. берется за случаи, которые считает существенными для Комитета по этике Палаты представителей. Комитет, как известно, очень слаб, но, по крайней мере, O.C.E., благодаря публичности своей работы, может привлечь законодателей к ответственности. Неудивительно, что "осушители болота" из обеих партий пытались перевести O.C.E. под контроль Конгресса.

Воодушевляют общественные протесты из-за действий Палаты по ослаблению офиса. Даже консервативная группа Judicial Watch отвлеклась от преследования Хиллари Клинтон, чтобы осудить предложение Гудлейта, назвав его "плохим способом для начала осушения болота". Предложение O.C.E. теперь вернулось в Палату, которая, должно быть, будет "изучать" его остальную часть сессии. Американцы будут следить за тем, вернутся ли Трамп, Райан и другие законодатели к этой гнилой идее.