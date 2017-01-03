В Стамбуле арестовали 12 человек по делу о теракте в ночном клубе

В Стамбуле полиция задержала 12 человек, которых подозревают в причастности к нападению на ночной клуб в новогоднюю ночь, передает Русская служба ВВС.

Отмечается, что сейчас также продолжается и поиск самого нападающего.

В частности, как сообщает Associated Press, спецоперация по розыску и задержанию подозреваемого в совершении нападения на ночной клуб Reina в понедельник прошла безрезультатно.

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Отмечается, что операция была проведена в одном из домов стамбульского района Зейтинбурну, в ней были задействованы отряды специального назначения и вертолет.

Как сообщал УНИАН, ранее полиция задержала восемь человек, подозреваемых в причастности к теракту в стамбульском ночном клубе.

В Министерстве внутренних дел Турции сообщили, что десятки людей были задержаны на прошлой неделе по подозрению в связях с террористами .

Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.