В Стамбуле полиция задержала 8 человек в связи с новогодним терактом
Полиция задержала восемь человек, подозреваемых в причастности к теракту в стамбульском ночном клубе.
Об этом сообщает Daily Sabah.
В Министерстве внутренних дел Турции сообщили, что десятки людей были задержаны на прошлой неделе по подозрению в связях с террористами.
В то же время поиски главного подозреваемого продолжаются.
Также в заявлении, опубликованном в понедельник, министерство сообщило, 147 человек были задержаны после того, как власть определила, что "они находились в контакте с террористической организацией ИГИЛ".
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Из задержанных 25 человек были официально арестованы.
Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь из-за стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек.
Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.