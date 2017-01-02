В Стамбуле полиция задержала 8 человек в связи с новогодним терактом

Об этом сообщает Daily Sabah.

В Министерстве внутренних дел Турции сообщили, что десятки людей были задержаны на прошлой неделе по подозрению в связях с террористами.

В то же время поиски главного подозреваемого продолжаются.

Также в заявлении, опубликованном в понедельник, министерство сообщило, 147 человек были задержаны после того, как власть определила, что "они находились в контакте с террористической организацией ИГИЛ".

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Из задержанных 25 человек были официально арестованы.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь из-за стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.