Сенатор Грэм о планах на 2017 год: Путин должен знать, что с нас хватит

Об этом сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил во время визита в Грузию, которую он посетил после Украины вместе с коллегами от Республиканской партии Джоном Маккейном и Эми Клобушар от Демократической партии, сообщает "Радио Свобода".

Читайте такжеТрамп продолжит использовать Twitter после вступления в должность

"2017 год будет годом большего американской военной поддержки, большей торговли, большей экономической интеграции и большего отпора России за агрессию, причем, не только здесь, но и во всем мире, больше санкций. Сейчас настало время, чтобы президент России Владимир Путин знал, что с нас хватит!", - сказал Грэм.

В свою очередь Маккейн обвинил Россию в агрессии против США. По его словам, это подтверждают все американские разведывательные агентства.

"Мы будем работать в Конгрессе, чтобы ввести более жесткие санкции (против России) для предотвращения дальнейших нападений на Соединенные Штаты Америки, и будем работать на двухпартийной основе для достижения этой цели. Мы хотим работать с избранным президентом Дональдом Трампом, но у нас есть свои обязанности как у законодателей для выработки ответа на нападения на Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул Маккейн.

Во время визита в Грузию сенаторы побывали, в частности, на де-факто границе самопровозглашенной республики Южная Осетия. В Цхинвали этот рубеж называют "государственным", а в Тбилиси "административным".

Маккейн демонстративно пожал руку крестьянину, который находился с другой стороны распределительной пограничной линии. Назвав действия России в Южной Осетии и Абхазии "оккупацией и агрессией со стороны России", сенатор высказался за ужесточение санкций против Москвы.

Его однопартиец Грэм отметил, что санкции должны ощутимо задеть лично президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал УНИАН, Маккейн, Грэм и Клобушар 30-31 декабря совершили визит в Украину, в частности, посетили вместе с президентом Петром Порошенко командный пункт сил АТО в районе Широкино под Мариуполем.