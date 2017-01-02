В Исландии вновь подняли идею относительно членства в ЕС

17:43, 02 января 2017
Мир
2208 0

Идея референдума относительно членства Исландии в ЕС стала одним из основных факторов во время переговоров в ходе формирования нового правительства страны.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Politico.

Переговоры по формированию нового правительства проводят после проведения в октябре досрочных парламентских выборов.

Правоцентристская и евроскептическая Партия независимости ведут переговоры с либеральной Партией реформ и партией "Светлое будущее". Лидер "Светлого будущего" Оттарр Проппе заявил, что референдум относительно членства в ЕС стал важным фактором в этих переговорах.

Читайте такжеПрезидент Исландии решил не переизбираться на шестой срок

Как известно, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году, когда у власти находились левые, однако отозвала заявку в 2015 году. Данное решение сопровождалось массовыми протестами.

Исландия входит в Шенгенскую зону и европейскую экономическую зону. Даже если новое правительство проведет референдум, на котором будет поддержано вступление в ЕС, Исландия сможет стать членом блока не ранее 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Евросоюз#референдум#Исландия