В Исландии вновь подняли идею относительно членства в ЕС

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Politico.

Переговоры по формированию нового правительства проводят после проведения в октябре досрочных парламентских выборов.

Правоцентристская и евроскептическая Партия независимости ведут переговоры с либеральной Партией реформ и партией "Светлое будущее". Лидер "Светлого будущего" Оттарр Проппе заявил, что референдум относительно членства в ЕС стал важным фактором в этих переговорах.

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Как известно, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году, когда у власти находились левые, однако отозвала заявку в 2015 году. Данное решение сопровождалось массовыми протестами.

Исландия входит в Шенгенскую зону и европейскую экономическую зону. Даже если новое правительство проведет референдум, на котором будет поддержано вступление в ЕС, Исландия сможет стать членом блока не ранее 2022 года.