Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде, число жертв увеличилось

Об этом сообщает РБК со ссылкой Sky News Arabia.

По данным телеканала, в результате теракта погибли 25 человек и более 40 пострадали.

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Как сообщал ранее Reuters со ссылкой на полицию, взрывы произошли около магазинов автозапчастей на рынке в центре иракской столицы. Один из взрывов устроил террорист-смертник, а другой произошел из-за установленного взрывного устройства, писало агентство.

По данным Kurdistan 24, после первого взрыва люди стали спасать пострадавших и произошел второй взрыв. Оба взрыва устроили террористы-смертники, отмечало издание.

Reuters ранее писал о 21 погибшем и более 40 пострадавших, тогда как Associated Press сообщало, что пострадали 44 человека.