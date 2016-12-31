Меркель в своем обращении призвала жителей Германии поддержать Евросоюз

В качестве примера она привела Евросоюз и парламентскую демократию, «которая, «как утверждают, не служит интересам граждан, а обслуживает интересы отдельных политиков», сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Меркель указала, что хотя ЕС и считается слишком сложной и медленной конструкцией, его членам следует действовать в общих интересах. «Мы, немцы, не должны считать, что лучшее будущее наступит, если мы будем двигаться в одиночку», - заявила канцлер.

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Как предполагает Reuters, тем самым она намекнула на набирающую популярность партию «Альтернатива для Германии», призывающей к выходу страны из состава ЕС и закрытию границ для тех, кто ищет убежище в ФРГ.

Также Меркель пообещала в следующем году принять меры, которые позволят усилить безопасность, особенно после теракта в Берлине, когда преступник на многотонном грузовике убил 12 человек на рождественском базаре. При этом канцлер не уточнила, что именно будет сделано для того, чтобы избегать подобных ЧП.

В 2017 году в Германии пройдут парламентские выборы. Опросы показывают, что наибольшие шансы на первое место пока у христианских демократов, которых представляет действующий канцлер.