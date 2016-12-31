В 2016 году в мире погибли 93 журналиста

Представители масс-медиа становились жертвами целенаправленных нападений, взрывов бомб или были убиты во время освещения боевых действий.

Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила Международная федерация журналистов (МФЖ), передает Deutsche Welle.

По данным МФЖ, больше всего журналистов погибло в Ираке (15), Афганистане (13), Мексике (11), Йемене (8), Сирии (6), Гватемале (6).

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Среди погибших есть также один журналист с Украины - сотрудник "Украинской правды" Павел Шеремет. В целом в 2016 году погибло на 19 журналистов меньше, чем в 2015 году.

"Мы всегда приветствуем любое уменьшение уровня насилия против журналистов и работников медиа, однако эти цифры не дают чувствовать себя спокойно. Мы и дальше надеемся на окончание кризиса безопасности в масс-медиа", - заявил президент МФЖ Филипп Лерут.

Еще 29 журналистов погибли в 2016 году в двух авиакатастрофах - в Колумбии и России, сообщила МФЖ.