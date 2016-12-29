Канадец подрался с пумой, чтобы спасти свою собаку

16:34, 29 декабря 2016
Мир
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Мужчина бил животное в голову и отпугивал криками.

Парковка, на которой пума атаковала хаски / Google Maps

Пума напала на собаку жителя канадской провинции Альберта 31-летнего Вильяма Гибба, когда он ехал на работу в Гранд-Перри со своим братом и остановился, чтобы выпить кофе. Об этом пишет канадское издание Globalnews.ca.  

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«Я отпустил собаку в туалет из машины, но прошло не более полуминуты, как она начала скулить. Я пошел посмотреть, что происходит, и увидел что-то черное, обвившееся вокруг нее, я даже не знаю, что это было. Я подошел и ударил тварь в голову. В конце-концов оказалось, что это пума», - рассказывает владелец хаски.

«Я схватил собаку левой рукой и ударил кошку правой. Я старался держать ее подальше от себя. У меня маленькая царапина на запястье, больше ничего», - добавил он.

Дикое животное удалось отпугнуть криками и шумом, позже братья сообщили о нем в соответствующие службы.

У 80-килограмового питомца осталось две больших раны на груди, четыре колотые раны на шее и несколько царапин, но ее жизни ничего не угрожает.

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Теги: #Канада#хаски#пума