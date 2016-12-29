Польша потребовала у РФ предоставить фрагменты записей разговора пилотов с разбившегося под Смоленском Ту-154

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте польского Министерства иностранных дел, передает РБК.

Как следует из документа, нота была направлена 27 декабря и связана с заявлением президента России Владимира Путина, который в ходе пресс-конференции рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента, который, по словам российского лидера, потребовал совершить экстренную посадку. Пилот на это ответил отказом, однако его собеседник подчеркнул, что посадку необходимо совершить в любом случае.

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Накануне, 18 декабря, посольство России в Польше опровергло существование ранее неизвестной общественности стенограммы записи переговоров из кабины пилотов разбившегося под Смоленском в 2010 году самолета, на котором летел глава Польши Лех Качиньский.

«Существуют лишь те записи, которые имелись в распоряжении и МАК, и польской Комиссии во время расследования катастрофы», — говорится в сообщении российского посольства.

Напомним, 10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского Ту-154 в российском Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, канцелярии президента, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровський, представители высшего военного командования, политических партий, общественные и религиозные деятели.