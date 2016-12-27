Битва за Мосул: коалиция блокирует передвижение ИГИЛ - уничтожен последний мост в городе

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на BBC..

"Так называемое новостное агентство джихадистской группы опубликовало видео, на котором показан разрушенный фрагмент старого моста", - говорится в сообщении.

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Мост в Мосуле был "выведен из строя" в понедельник 26 декабря. Других подробностей не приводилось.

В Мосуле было пять мостов незадолго до того, как проправительственные силы начали штурм 10 недель назад, чтобы отбить город у боевиков ИГИЛ.

Для того чтобы ограничить передвижение боевиков ИГИЛ в городе, коалиция повредила два моста в октябре и два в ноябре.

Напомним, в ноябре военно-воздушные силы США, которые помогают иракским военным освободить город Мосул, нанесли авиаудар по мосту через реку Евфрат, ограничив таким образом движение боевиков ИГИЛ между западной и восточной частями города.

Как известно, 17 октября иракские правительственные силы при поддержке коалиции, которую возглавляет США, начали наступление, чтобы вернуть под свой контроль город Мосул, захваченный террористической организацией "Исламское государство".