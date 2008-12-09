Утку о «бунте» на Фаине запустили пираты?

Захватчики украинского судна «Фаина» распространили информацию о бунте на корабле из-за того, что двоих пиратов задержали американские военные.

Об этом УНИАН сообщил главный редактор издания «Морской бюллетень – Совфрахт» Михаил ВОЙТЕНКО со ссылкой на судовладельца.

«На самом деле произошло следующее – вчера вечером двоих пиратов на лодке, отправившихся на берег, перехватили и задержали американцы. Пираты позвонили посредникам и судовладельцу и попросили их поговорить с американцами, чтобы они отпустили схваченных сообщников, на что им ответили, что это невозможно. Вот пираты и запустили «утку» о якобы бунте. Что-то вроде угрозы», - сказал М.ВОЙТЕНКО.

Сегодня агентство Франс Пресс сообщило, что члены экипажа украинского судна «Фаина» напали на двух из удерживающих судно сомалийских пиратов.

«Несколько членов экипажа украинского судна ведут себя плохо. Вечером в понедельник они попытались причинить вред двум нашим людям. Это неприемлемо, им грозит серьезное наказание», - сказал представитель пиратов, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, насильственные действия со стороны экипажа украинского судна стали для пиратов неожиданностью.

«Может быть, некоторые моряки обозлились, и мы чувствуем то же самое, но наши люди никогда не выбирали насилие, это была провокация», - цитирует слова пирата агентство.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении. Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия и техники на берег.

По данным одного из сомалийских племенных старейшин, за освобождение «Фаины» нужно заплатить 3,5 млн. долларов.