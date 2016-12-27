Советник Трампа по вопросам Израиля и Палестины будет его представителем на международных переговорах

В заявлении переходной команды избранного президента сказано, что юрист Гринблатт избран ответственным за ведение международных переговоров. Об этом сообщает телеканал ABC News.

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На протяжении двух десятков лет он работал на Trump Organization и сейчас в этой организации занимает должность исполнительного вице-президента и является главным по правовым вопросам.

В своем заявлении Трамп сказал, что Гринблатт имеет опыт в ведении переговоров в важных и сложных операциях от его имени, а также владеет мастерством "сблизить стороны и достигать консенсуса в сложных и чувствительных вопросах".

Также ранее сегодня Трамп сообщил, что бывший заместитель советника по национальной безопасности президента США Джорджа Буша Томас Боссерт станет его помощником по вопросам национальной безопасности и контртерроризму.

В частности, в заявлении переходной команды избранного президента сказано, что Боссерт будет консультировать Трампа по тем вопросам, которые касаются национальной безопасности, противодействия терроризму и кибербезопасности, а также координировать работу правительства в процессе формирования и выполнения соответствующей стратегической политики.